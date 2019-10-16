Кабмін відклав зміни порядку перетинання КПВВ на Донбасі

Кабінет міністрів України прийняв рішення відкласти постанова про зміну порядку в'їзду-виїзду осіб в окуповані райони Донецької та Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій.

Як зазначається, з 29 жовтня, згідно з постановою, повинні були змінитися правила перетину контрольно пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між тимчасово окупованими територіями Донбасу і підконтрольними українській владі - зокрема, для дітей до 14 років. За новими правилами, при перетині лінії розмежування діти повинні були б мати закордонний паспорт.

"Отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, Міністерство у справах ветеранів прийняло рішення про необхідність відстрочити вступ в силу цих правил. Тому, за ініціативою Міністерства, під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято рішення призупинити набуття чинності постанови на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в липні цього року Кабмін своєю постановою ввів нові підходи до процедури переміщення осіб і товарів на тимчасово окупованих територіях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово припинив роботу через повідомлення про мінування. Крім цього, надходили повідомлення про замінування інших об'єктів інфраструктури.