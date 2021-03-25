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Кабмін відмовляється зупиняти імпорт струму з Росії і Білорусі, - нардеп

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 14:56
Кабмін відмовляється зупиняти імпорт струму з Росії і Білорусі, - нардеп Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів ігнорує доручення президента Володимира Зеленського і нічого не робить для зупинки імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Про це заявив народний депутат Михайло Бондар, опублікувавши звернення до прем’єра Дениса Шмигаля з вимогою пояснити причини своєї бездіяльності.

"Уряд вже час притягати до відповідальності. Їхній президент офіційно повідомив мені, що дав розпорядження Шмигалю закривати злочинний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Цього ж вимагають наші союзники по НАТО. При цьому уряд не робить нічого", - заявив Бондар.

Нардеп вимагає пояснень від уряду, чому він не вживає жодних заходів для зупинки імпорту.

"Я поставив запитання перед Кабінетом міністром, як вони будуть виконувати волю їх президента. Відповідати прийдеться. Дуже хочу побачити цю відповідь - чому вони ігнорують волю Зеленського", - долав нардеп.

За його словами, з початку 2021 року імпорт струму з Росії і Білорусі обійшовся економіці в 900 млн грн.

"Лише з початку року Україна втратила понад 900 млн грн, віддавши їх окупантам та їх другу Лукашенко. Замість того щоб віддати шахтарям, атомникам, енергетикам. Переконаний разом ми дотиснемо Шмигаля, Тарасюка і всю цю владу, яка так хоче торгувати на крові", - підсумував Бондар.

Нагадаємо,18 березня президент України Володимир Зеленський підтримав ідею обмеження імпорту струму з Росії і Білорусі і дав відповідне доручення уряду.

Згодом Міністерство енергетики також пообіцяло припинити імпорт.

Як відомо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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Новини України Політика электроэнергия из РФ Денис Шмигаль
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