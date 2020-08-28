Кабмін відмовився від реорганізації Держспоживслужби

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби. Водночас в Україні з'явиться новий окремий санітарно-епідемічний орган.

Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес-асоціації.

Під час зустрічі глава українського уряду запевнив, що Держспоживслужба буде й надалі працювати у звичному режимі та з притаманними їй функціями. Держспоживслужба, як і раніше, контролюватиме виробництво та експорт продукції.

Крім того, для контролю за захворюваннями в Україні буде створено окремий орган, який підпорядковуватиметься Міністерству охорони здоров'я України.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив про наміри провести реорганізацію Держпродспоживслужби, надавши їй додаткові функції санітарно-епідемічного нагляду.

Як пояснював Ляшко, нова служба контролю за захворюваннями має покращити реагування на епідемії в Україні; він також запропонував переглянути функціонал системи громадського здоров'я.