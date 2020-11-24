Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року

Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду 23 листопада.

Документ оприлюднений на Урядовому порталі.

Постановою виключається пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року.

Однак уряд Олексія Гончарука постановою від 15 листопада 2019 року № 1044 зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд планує підвищити у 2021 році зарплати чиновникам. Зокрема Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 про оплату праці працівників державних органів.