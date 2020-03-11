Кабмін повідомив подробиці про введення карантину в Україні

Кабінет міністрів опублікував рішення про введення карантину в Україні. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

"Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів", - йдеться у повідомленні.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Крім того, прийнято рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Раніше повідомлялось, що в Україні з 12 березня вводять карантин. Він буде тривати три тижні.

Разом з тим, вводиться карантин у Києві, у зв'язку з цим буде заборона масових заходів і закриття шкіл. Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання на коронавірус, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів та обмежень.

Зазначимо, станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджений один випадок коронавірусу. У Чернівцях 3 березня виявили вірус у чоловіка, який раніше подорожував до Італії. Станом на 10 березня стан чоловіка стабільний.