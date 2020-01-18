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Кабмін опублікував дані про зарплати міністрів

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Середня зарплата Гончарука склала понад 60 тисяч гривень

Кабінет міністрів України оприлюднив інформацію про заробітну плату членів уряду. Про це свідчать дані на урядовому порталі.

Зокрема, середня заробітна плата прем'єр-міністра України Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 гривень.

"Середня заробітна плата прем'єр-міністра України в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні глава уряду отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія - 36 190 грн. У вересні зарплата Олексія Гончарука була - 61 916 грн, а в жовтні та листопаді - 60 087 та 43 724 відповідно", - інформують у Кабміні.

При цьому середня зарплата віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби у минулому році дорівнювала 58,652 грн. Виплати у грудні становили 86 774 грн, в тому числі надбавка - 58 655 грн, премія - 28 119 грн. В осінні місяці Кулебі нарахували: у вересні - 48 523 грн, жовтні - 56 263 грн, листопаді - 43 047 грн.

Віце-прем’єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 тис. грн, у листопаді - 34 141 грн. Вказано, що у грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 - це надбавка, а 49 381 грн - премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 році у міністра цифрової трансформації склала 55 664 грн.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у минулому році мав середню зарплату у розмірі 32 386 грн. У грудні урядовець отримав 17 544 грн. У вересні та жовтні по 48 тис. грн, а в листопаді - 16 тис. грн.

У міністра внутрішніх справ Арсена Авакова середня зарплата в 2019-му склала 100 041 грн. У грудні йому нараховано 186 541 грн, у тому числі надбавки - 49 225 грн, премії - 137 317 грн. У вересні, жовтні та листопаді його зарплата становила 33 930 грн, 82 072 грн та 97 623 грн відповідно.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка склала 73 337 грн, а премія - 149 255 грн. У вересні міністру нарахували 15 134 грн зарплати, в жовтні - 18,18 тис. грн, а в листопаді - 79 883 тис. грн. Зазначається, що середня заробітна плата міністра розвитку економіки за минулий рік склала 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель отримав у вересні зарплати 18 549 грн заробітної плати, в жовтні - 33 540 грн, а в листопаді - 31 102 грн. У грудні його зарплата склала 162 003 грн, де надбавка - 39 105 грн, а премія - 122 898 грн. Тож середня заробітна плата міністра енергетики у минулому році склала 61 299 грн.

У міністра закордонних справ України Вадима Пристайка сума середньої зарплати в 2019-му 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн із надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн та матеріальною допомогою 111 848 грн. Вказано, що у вересні, жовтні та листопаді його заробітна плата була 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн відповідно.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад у грудні отримала 138 412 грн, де надбавка - 42 412 грн та премія 96 тис. грн. У вересні зарплата міністра склала 38 288 грн, у жовтні - 37 981 грн, у листопаді - 39 103 грн. Таким чином, середня зарплата Новосад за 2019 рік склала 63 446 грн.

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька мала середню зарплату в минулому році у розмірі 41,94 тис. грн. За три місяці осені главі МОЗ нарахували 15 896 грн у вересні, 22 036 грн у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень вона отримала 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак у грудні отримала 212,6 тис. грн, у тому числі надбавки 37,6 тис. грн і премії 175 тис. грн. А у вересні, жовтні та листопаді - 18, 773 грн, 23 710 грн та 82 189 грн відповідно. Отож, середня заробітна плата Бабак у 2019 році склала 84 318 грн.

У міністра соціальної політики України Юлії Соколовської середня заробітна плата у 2019 році склала 65 317 грн. Її виплати у вересні становили 24 395 грн, у жовтні 58 259 грн, а у листопаді - 56,62 тис. грн. У грудні міністру нарахували зарплату 216 783 грн, в тому числі надбавка 39 432 грн, премія - 82 563 грн та матеріальна допомога - 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні - 61,89 тис. грн, у листопаді - 60 637 грн. У грудні глава Мінфіну отримала 89 387 грн, з яких 36 387 грн - надбавка та 53 тис. грн - премія. У цілому середня заробітна плата міністра минулого року склала 62 075 грн.

У міністра інфраструктури України Владислава Криклія середня зарплата за 2019 рік склала 44 527 грн. Його виплати у грудні склали 44 038 грн, зокрема надбавки 36 038 грн та премія 8 тис. грн. У вересні, жовтні та листопаді міністр отримав 55,39 тис. грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у грудні 2019 року отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки - 32 905 грн та премії - 80 тис. грн. У вересні міністру нарахували зарплату 9,142 тис. грн, в жовтні та листопаді - по 16 тис. грн. Середня зарплата Бородянського у 2019 році склала 38 512 грн.

У міністра оборони України Андрія Загороднюка середня заробітна плата у 2019-му склала 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, у жовтні - 23 377 грн, а в листопаді - 23 132 грн. У грудні главі Міноборони нарахували зарплату у 97 191 грн, де надбавка склала 23 134 грн та премія 74 057 грн.

Міністр юстиції України Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190,4 тис. грн. У вересні, жовтні та листопаді главі Мін'юсту нарахували відповідно 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата у 2019-му році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року у розмірі 46 688 грн. У грудні її виплати склали 158 772 грн, у тому числі надбавка 37,28 тис. грн, премія - 80 тис. грн та матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні очільниця Мінветеранів отримала 22 894 грн, у жовтні 23 453 грн, а в листопаді - 23 124 грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану зарплату, доведеться прощатися.

Так, глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Глава уряду зустрічався із Зеленським щодо питання зарплат міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін змінив принципи оплати праці і встановив сітку зарплат для топ-чиновників.

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