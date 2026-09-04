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Кабмин обнародовал решение о новых тревогах: бизнес сможет временно работать даже без укрытия

18:33 04.09.2026 Пт
2 мин
Кабмин рекомендует запускать метро в "желтую" тревогу и изменить комендантский час
aimg Ирина Гамерская
Фото: Кабмин изменяет правила воздушной тревоги (РБК-Украина)

Кабмин обнародовал постановление о разделении воздушных тревог на уровни и обновлении правил работы бизнеса. Теперь во время угрозы дронов предприятия смогут продолжать работу, даже если у них нет обустроенного укрытия - на это дается переходный период, а решение о посещении остается на усмотрение самих граждан.

Детальнее о новациях постановления - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В чем разница между уровнями угрозы:

  • Красный уровень: объявляется при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.
  • Желтый уровень: устанавливается при дроновой угрозе.

Как будет работать бизнес и учебные заведения:

  • При желтом уровне бизнес может работать при наличии временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.
  • Если укрытие отсутствует, предприятия могут работать по согласованию с трудовым коллективом до трех месяцев со дня вступления в силу постановления, в то время как пребывание посетителей осуществляется по их собственному усмотрению.
  • Образовательный процесс в учебных заведениях во время желтого уровня прекращается, если в них нет обустроенных укрытий.

Рекомендации для регионов и транспорт:

Днепропетровской, Харьковской областным и Киевской городской госадминистрациям рекомендовано обеспечить работу метрополитена в полном объеме при желтом уровне (в том числе через наземные участки к подземным станциям) и в ограниченном – при красном, а также увеличивать количество наземного транспорта при необходимости.

Военному командованию и администрациям рекомендовано в недельный срок ввести комендантский час с 1:00 до 5:00 с учетом ситуации с безопасностью.

Цифровые изменения и поручения ведомствам:

Минцифры вместе с другими ведомствами должны обеспечить до 1 декабря 2026 модернизацию Единого государственного вебпортала электронных услуг для информирования об угрозах.

Имеющиеся мобильные приложения для информирования о воздушных угрозах должны получить соответствующие данные систем Минобороны и ВСУ в однодневный срок.

Минобороны вместе с Генштабом должны определить показатель максимального избыточного давления взрыва для желтого уровня в десятидневный срок, а министерства - подготовить необходимые рекомендации и проекты актов массовых мероприятий, работы железной дороги и законодательных изменений.

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