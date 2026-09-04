Кабмин обнародовал решение о новых тревогах: бизнес сможет временно работать даже без укрытия

В чем разница между уровнями угрозы:

Красный уровень: объявляется при ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозе.

Желтый уровень: устанавливается при дроновой угрозе.

Как будет работать бизнес и учебные заведения:

При желтом уровне бизнес может работать при наличии временного или постоянного укрытия для персонала и посетителей.

Если укрытие отсутствует, предприятия могут работать по согласованию с трудовым коллективом до трех месяцев со дня вступления в силу постановления, в то время как пребывание посетителей осуществляется по их собственному усмотрению.

Образовательный процесс в учебных заведениях во время желтого уровня прекращается, если в них нет обустроенных укрытий.

Рекомендации для регионов и транспорт:

Днепропетровской, Харьковской областным и Киевской городской госадминистрациям рекомендовано обеспечить работу метрополитена в полном объеме при желтом уровне (в том числе через наземные участки к подземным станциям) и в ограниченном – при красном, а также увеличивать количество наземного транспорта при необходимости.

Военному командованию и администрациям рекомендовано в недельный срок ввести комендантский час с 1:00 до 5:00 с учетом ситуации с безопасностью.

Цифровые изменения и поручения ведомствам:

Минцифры вместе с другими ведомствами должны обеспечить до 1 декабря 2026 модернизацию Единого государственного вебпортала электронных услуг для информирования об угрозах.

Имеющиеся мобильные приложения для информирования о воздушных угрозах должны получить соответствующие данные систем Минобороны и ВСУ в однодневный срок.

Минобороны вместе с Генштабом должны определить показатель максимального избыточного давления взрыва для желтого уровня в десятидневный срок, а министерства - подготовить необходимые рекомендации и проекты актов массовых мероприятий, работы железной дороги и законодательных изменений.