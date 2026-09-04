Кабмин обнародовал решение о новых тревогах: бизнес сможет временно работать даже без укрытия

Кабмин обнародовал постановление о разделении воздушных тревог на уровни и обновлении правил работы бизнеса. Теперь во время угрозы дронов предприятия смогут продолжать работу, даже если у них нет обустроенного укрытия - на это дается переходный период, а решение о посещении остается на усмотрение самих граждан.
Детальнее о новациях постановления - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В чем разница между уровнями угрозы:
Днепропетровской, Харьковской областным и Киевской городской госадминистрациям рекомендовано обеспечить работу метрополитена в полном объеме при желтом уровне (в том числе через наземные участки к подземным станциям) и в ограниченном – при красном, а также увеличивать количество наземного транспорта при необходимости.
Военному командованию и администрациям рекомендовано в недельный срок ввести комендантский час с 1:00 до 5:00 с учетом ситуации с безопасностью.
Минцифры вместе с другими ведомствами должны обеспечить до 1 декабря 2026 модернизацию Единого государственного вебпортала электронных услуг для информирования об угрозах.
Имеющиеся мобильные приложения для информирования о воздушных угрозах должны получить соответствующие данные систем Минобороны и ВСУ в однодневный срок.
Минобороны вместе с Генштабом должны определить показатель максимального избыточного давления взрыва для желтого уровня в десятидневный срок, а министерства - подготовить необходимые рекомендации и проекты актов массовых мероприятий, работы железной дороги и законодательных изменений.