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Кабмін визначив порядок запровадження комендантської години

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 14:55
Кабмін визначив порядок запровадження комендантської години
Фото: Нацгвардия (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Постановою уряду визначенні такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка, світломаскування

Кабінет міністрів України затвердив Порядок здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування. Порядок може застосовуватися в окремих місцевостях, де введений воєнний стан.

Постанову прийнято на засіданні уряду 8 липня.

Документ ухвалено з метою забезпечення реалізації положення пункту 5 частини першої статті 8 закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Постанова визначає такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка, світломаскування.

Згідно з документом, комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією.

Наказом призначається комендант, визначаються час, протягом якого діють комендантська година та спеціальний режим світломаскування, межі території їх запровадження, способи здійснення заходів щодо підтримання правопорядку, порядок руху залізничного, автомобільного, морського, річкового, повітряного транспорту, порядок створення, функціонування і місцезнаходження комендатури та її склад.

"Запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування здійснюється лише за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, воєнний стан на частині території України було запроваджено у листопаді 2018 року після захоплення російськими військовими українських моряків у Керчинській протоці.

Однак за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", запровадження воєнного стану підтримали лише 30% українців.

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