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Кабмін визначив дату завершення повноважень керівництва "Нафтогазу"


Повноваження Коболєва та його заступників завершуються 22 березня

Полномочия нынешнего руководства Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" официально завершаются 22 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий кур'єр".

В правительственной газете опубликовали постановление от 16 января, которым срок полномочий правления, в том числе его главы Андрея Коболева, первого заместителя и заместителя, завершается  22 марта 2019 года.

 

Напомним, в середине января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" должен предложить новый контракт с правлением компании. Он также назвал неприемлемыми некоторые условия контракта с руководством НАК, который действовал в течение 5 лет.

"Я за то, чтобы оплата труда была рыночной, однако против, чтобы она была заоблачной...И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях нового, в котором будут предусмотрены очень конкретные вещи", - заявил премьер.

Отметим, в конце декабря Гройсман заявлял, что зарплату главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева следует урезать.

 

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