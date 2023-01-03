Кабмин обновил правила перевозки пассажиров: какие машины исчезнут с маршрутов

Кабинет министров решил внести изменения в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховном совете Тараса Мельничука.

По его словам, правительство решило запретить участие в конкурсе перевозчиков, предлагающих для использования на автобусных маршрутах общего пользования автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств.

"Внесены изменения в порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Определены полномочия исполнительных органов территориальных общин в проведении ими конкурсов на автобусных маршрутах общего пользования в пределах их территориальных общин в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", - написал он.

Кроме этого, постепенно планируется, что на внутриобластных маршрутах и маршрутах в пределах одной территориальной общины будет использоваться транспорт, приспособленный для перевозки лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.