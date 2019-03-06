Кабмін схвалив запуск розподілу ДФС

Кабмін затвердив положення про податкову та митну служби

Кабинет министров Украины одобрил запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы, утвердив положения о налоговой и таможенной службах. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил положение о Государственной налоговой службе Украины, а также определил, что она реализует государственную налоговую политику, администрирование единого взноса на социальное страхование, политику в сфере борьбы с нарушениями налогового законодательства.

Также утверждено положение о Государственной таможенной службе, которая реализует государственную таможенную политику, политику в сфере борьбы с нарушениями таможенного законодательства. Деятельность Таможенной службы координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов.

"Указанными положениями определяются основные задачи, функции Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, а также закрепляются полномочия председателей указанных служб", - говорится в пояснительной записке.

Фото: положения о налоговой и таможенной службах

Напомним, ранее в Минфине назвали сроки разделения Фискальной службы. По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, при слаженной работе завершить реорганизацию ГФС смогут за три месяца.