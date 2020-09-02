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Уряд схвалив нову стратегію реформування держбанків

Київ, Середа 02 вересня 2020 16:13
Уряд схвалив нову стратегію реформування держбанків
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Частка держави у банківському секторі скоротиться до 2025 року до 25%

Кабінет міністрів схвалив стратегію реформування державного банківського сектору. Ухвалений варіант, запропонований Міністерством фінансів України.

Відповідне рішення прийняте під час засідання уряду 2 вересня, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Відповідно до затверджених Кабміном Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує:

  • - впровадити стратегії для кожного державного банку;
  • - до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;
  • - скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;
  • - захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

"Сьогодні, коли реформа корпоративного управління банків державного сектору в Україні фактично завершена, ми оновили та посилили стратегічні принципи реформування банків державного сектору, для забезпечення чіткого розуміння цілей для нових наглядових рад та правління, досягнення, яких від них очікує акціонер", - зауважив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.

Нагадаємо, чотири банки державного сектора в першому півріччі 2020 року отримали прибуток у розмірі 16,15 млрд грн, що на 17% менше, ніж в аналогічному періоді минулого року (19,55 млрд грн).

Відзначимо, у 2018 році Міністерство фінансів України планувало до кінця 2022 року скоротити присутність держави на ринку банківських послуг з 55% до 24%.

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