Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Документ не передбачає змін ставок ввізного мита на товари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Як зазначається в повідомленні, чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.
У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн-торгових партнерів.
Проект нового Митного тарифу України передбачає:
Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.
Тепер проект закону буде зареєстрований у Верховній раді та розглянутий народними депутатами.
Нагадаємо, надходження від митниці за серпень 2022 року зросли до 30 млрд гривень.