RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки

Фото: Кабмін схвалив проект нового митного тарифу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив законопроект, який приводить Митний тариф України у відповідність до вимог Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Документ не передбачає змін ставок ввізного мита на товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.

У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн-торгових партнерів.

Проект нового Митного тарифу України передбачає:

  • - технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом об’єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди;
  • - виключення з системи товарів, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі;
  • - введення в обіг нових товарів, які вироблені з використанням сучасних технологій тощо.

Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.

Тепер проект закону буде зареєстрований у Верховній раді та розглянутий народними депутатами.

Нагадаємо, надходження від митниці за серпень 2022 року зросли до 30 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України