Кабмін схвалив законопроект про новий Митний тариф: чи зміняться ставки

Як зазначається в повідомленні, чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року, а в більшості країн світу вже діє версія 2022 року. Її використовують найбільші торговельні партнери України, зокрема, ЄС, Туреччина, Китай, США, Швейцарія.

У зв’язку з цим виникає низка ускладнень, пов’язаних із розбіжностями у товарних кодах під час митного оформлення продукції, що імпортується в Україну, або під час порівняння митної статистики України та країн-торгових партнерів.

Проект нового Митного тарифу України передбачає:

- технічну зміну класифікації окремих товарів шляхом об’єднання декількох кодів у один, деталізації одного коду у декілька та переходу окремих видів товарів в інші коди;

- виключення з системи товарів, які вже не застосовуються в міжнародній торгівлі;

- введення в обіг нових товарів, які вироблені з використанням сучасних технологій тощо.

Загалом відбудеться понад 350 змін в товарних кодах, переважно щодо товарів сільського господарства, хімічного, лісового секторів, текстилю, кольорових металів, машинобудування, транспорту тощо.

Тепер проект закону буде зареєстрований у Верховній раді та розглянутий народними депутатами.