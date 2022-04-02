Кабмін схвалив виплату "бойових" 100 000 гривень: хто їх отримає

Кабінет міністрів України схвалив виплату "бойових" 100 000 гривень. Їх виплачуватимуть пораненим в ході бойових дій і тим, хто потрапив у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони .

Повідомляється, що до 100 000 гривень збільшуються виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану, які:

були поранені, перебувають на стаціонарному лікуванні або ж перебувають у відпустці для лікування після важкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

особам, які захоплені в полон або стали заручниками, інтерновані в нейтральні країни або безвісти пропали;

особам, загиблим або померлим в результаті отриманих травм або поранень.

Крім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги в разі загибелі, а також визначення повного кола тих, хто має право на одноразову грошову допомогу.