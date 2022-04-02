Кабмін схвалив виплату "бойових" 100 000 гривень: хто їх отримає

Кабінет міністрів України схвалив виплату "бойових" 100 000 гривень. Їх виплачуватимуть пораненим в ході бойових дій і тим, хто потрапив у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Повідомляється, що до 100 000 гривень збільшуються виплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану, які:
Крім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги в разі загибелі, а також визначення повного кола тих, хто має право на одноразову грошову допомогу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, які виплати отримують українські військові.
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