Кабмін схвалив тендери на 5G і рішення для запуску інтернету в літаках

Кабінет міністрів України підтримав зміни до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот, які дозволять користуватися інтернетом під час польоту в літаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Уряд прийняв рішення про розширення діапазону для мобільного зв'язку, що дозволить забезпечити села та віддалені регіони якісним інтернетом.

"Українці зможуть користуватися Інтернетом навіть під час польоту в літаку... Прийняли і важливе антикорупційне рішення в цьому напрямку (поширення високошвидкісного інтернету в селах, - ред.): тепер частоти, призначені для 5G, будуть розподілятися між операторами виключно через відкриті тендери", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні впроваджують технології для забезпечення доступу до інтернету в літаках. Зокрема, в березні 2019 року для цього Державному космічному агентству дозволили експлуатувати радіолокаційну станцію 5Н86 "Дніпро" у Мукачеві Закарпатської області. Крім того, уряд виділив окремі смуги частот для роботи РЛС "Дніпро" та супутникового зв'язку на літаках.