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Кабмін ухвалить програму відновлення місцевих доріг

Новини » Економіка    05.07.2019 - 12:57
Кабмін ухвалить програму відновлення місцевих доріг
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну програму фінансування розробив "Укравтодор"

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд у ході засідання 5 липня ухвалить програму відновлення місцевих доріг. Про це прем'єр-міністр заявив у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, державне підприємство автомобільних доріг "Укравтодор" розробило відповідну програму фінансування відновлення цих доріг.

Кабмін ухвалить програму відновлення місцевих доріг

"Ми прийняли рішення створити ще одну програму - програму відновлення саме цих доріг. Для того, щоб ми поєднали районні центри, обласні центри. Нам потрібна програма фінансування… Таку програму розробив "Укравтодор". Сьогодні ми її розглянемо та підтримаємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Україні підвищили вимоги до якості асфальту: так, нові будівельні норми містять рекомендаційну вимогу - застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.

Кабмін виділив 200 млн гривень на злітну смугу в аеропорту Дніпра В України підвищили вимоги до якості асфальту
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