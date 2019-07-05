Кабмін ухвалить програму відновлення місцевих доріг

Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідну програму фінансування розробив "Укравтодор"

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман заявив, що уряд у ході засідання 5 липня ухвалить програму відновлення місцевих доріг. Про це прем'єр-міністр заявив у ході засідання Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, державне підприємство автомобільних доріг "Укравтодор" розробило відповідну програму фінансування відновлення цих доріг.

"Ми прийняли рішення створити ще одну програму - програму відновлення саме цих доріг. Для того, щоб ми поєднали районні центри, обласні центри. Нам потрібна програма фінансування… Таку програму розробив "Укравтодор". Сьогодні ми її розглянемо та підтримаємо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Україні підвищили вимоги до якості асфальту: так, нові будівельні норми містять рекомендаційну вимогу - застосовувати модифіковані бітуми при укладанні асфальтобетонного покриття на більшості трас.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна залучить у 2019 році на ремонт доріг 5 млрд гривень коштів міжнародних фінансових організацій. З масштабних проектів - це капітальний ремонт дороги М-01 від Києва до транспортного вузла Кіпті в Чернігівській області, включаючи об'їзну дорогу міста Бровари.