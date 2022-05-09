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Уряд схвалив стратегію держбанків: що планується фінансувати під час воєнного стану

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 17:07
Уряд схвалив стратегію держбанків: що планується фінансувати під час воєнного стану Фото: Кабінет міністрів схвалив основні напрями діяльності держбанків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив основні (стратегічні) напрями діяльності банків державного сектору на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки. Рішення визначає ключові цілі та напрями, запроваджує моніторинг потенційних загроз національній безпеці України та заходи їх нейтралізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 7 травня 2022 р. № 356-р.

Головними пріоритетами діяльності банків державного сектору визначено фінансування:

  • суб’єктів підприємницької діяльності та населення, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії та/або для запобігання ними такої агресії, зокрема з метою задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • аграрного сектору з метою продовольчого забезпечення країни, включаючи проведення посівної компанії, в тому числі суміжних галузей, які забезпечують функціонування сільськогосподарських підприємств (постачальники палива, добрив, насіння, засобів захисту рослин тощо);
  • підприємств (об’єктів) критичної інфраструктури;
  • харчової промисловості, продуктового рітейлу та суміжних галузей, спрямованих на продовольче забезпечення населення;
  • фінансування інфраструктурних проектів, направлених на відновлення/розвиток об’єктів соціальної, транспортної та критичної інфраструктури, у тому числі пошкоджених/зруйнованих внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану;
  • транспортно-логістичної інфраструктури країни та проектів, пов’язаних з розвитком нових логістичних рішень;
  • підтримки релокації підприємств, що знаходились в тих регіонах України/місцях проведення активних бойових дій під час воєнного стану;
  • виробничих потужностей для імпортозаміщення продукції, що імпортувалась з Росії та/або Білорусії.

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Кабінет Міністрів України
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