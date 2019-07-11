Кабмін схвалив стратегію експорту сільгосппродукції до 2026 року

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Уряд планує забезпечити стабільне нарощування обсягів експорту аграрної продукції

Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 10 липня, схвалив Стратегію розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року та затвердив план завдань та заходів з її реалізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Згідно з повідомленням, мета стратегії - визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту продукції (товарів, послуг, технологій) вітчизняного сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

"Cтратегічними напрямками розвитку експорту аграрної продукції стане зростання обсягу виробництва та збільшення постачань такої продукції на зовнішні ринки; розширення номенклатури та зміна структури експорту в напрямку збільшення частки продукції з високою доданою вартістю; географічна диверсифікація напрямків експорту (відкриття нових ринків) і розширення експортних можливостей для малих та середніх підприємств", - йдеться в повідомленні.

Стратегію розроблено Мінагрополітики спільно з Офісом підтримки реформ Міністерства.

Нагадаємо, під час засідання 10 липня Кабінет міністрів також ухвалив постанову про проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні.