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Кабмін схвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

Україна, Понеділок 28 вересня 2020 13:36
Кабмін схвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку на своєму позачерговому засіданні. Цей документ передбачає створення правових підстав для укладення угоди з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Проектом угоди передбачається реалізація проекту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро)", - вказано у повідомленні.

Проект складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у поводженні з радіоактивними відходами та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

"Створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією", - зазначають Кабміні.

Від підписання угоди в уряді очікують удосконалення безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічної реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, в Україні можуть затвердити новий Статут з охорони Національною гвардією ядерних установок: на початку серпня КМУ вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3947.

Як писало РБК-Україна, в Україні можуть з'явитися експерти з радіаційного захисту, які будуть консультувати органи влади; уряд подав до Ради відповідний проект закону №3869.

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