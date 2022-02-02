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Уряд схвалив проект угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив проект Угоди про вільну торгівлю з урядом Турецької Республіки. Документ ухвалено з доопрацюванням в Секретаріаті уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 2 лютого, яке транслювалося в Youtube.

"Укладення Угоди сприятиме активізації торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створення сприятливих умов для забезпечення покращення доступу товарів та послуг на ринки України та Турецької Республіки",- йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, Україна і Туреччина підпишуть угоду про вільну торгівлю у четвер, 3 січня. Це відбудеться під час візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

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Кабінет Міністрів України