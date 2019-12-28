Кабмін схвалив підписання мирової угоди з "Газпромом"

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди з російською газовою компанією "Газпром". Відповідне рішення оприлюднене на урядовому порталі.

Зокрема, згідно з оприлюдненою інформацією, уряд схвалив проект мирової угоди за позовом "Газпрому" до держави Україна, який розглядається арбітражним судом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі.

На підписання мирової угоди уповноважено міністра юстиції Дениса Малюську.

Відзначимо, даним позовом "Газпром" намагався оскаржити штрафи в розмірі близько 7,4 млрд доларів, який на нього наклала Антимонопольна служба України. Відмова від цього штрафу є однією з умов укладення нового контракту на транзит газу по території України.

Нагадаємо, вчора "Газпром" виплатив Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, який став на сторону "Нафтогазу" в транзитній суперечці. Українська сторона підтвердила погашення боргу, а президент Володимир Зеленський назвав це черговою перемогою.

