Кабмін схвалив Нацплан управління відходами до 2030

План передбачає створення системи управління відходами на основі стандартів ЄС

Кабинет министров Украины на заседании 20 февраля утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, план является маршрутной картой выполнения Национальной стратегии, которая заключается в формировании в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла.

Принятый план предполагает:

реализацию задач по каждому виду отходов от принятия необходимой правовой базы до конкретных мер по сбору, переработке и утилизации;

разработку региональных планов управления отходами;

строительство региональных полигонов;

строительство региональных комплексов по восстановлению бытовых отходов;

принятие законопроекта о муниципальных отходах;

разработку новых государственных строительных норм по полигонам.

Национальный план получил положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

Фото: Нацплан управления отходами до 2030

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Отметим, ранее министр экологии Остап Семерак заявлял, что в Украине почти все мусорные свалки не соответствуют экологическим нормам.