Кабмін схвалив Нацплан управління відходами до 2030

План передбачає створення системи управління відходами на основі стандартів ЄС
Кабинет министров Украины на заседании 20 февраля утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, план является маршрутной картой выполнения Национальной стратегии, которая заключается в формировании в Украине системы управления отходами на основе стандартов ЕС и экономики замкнутого цикла.
Принятый план предполагает:
Национальный план получил положительную оценку от представительства ЕС в Украине.
Фото: Нацплан управления отходами до 2030
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине отменили обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.
Отметим, ранее министр экологии Остап Семерак заявлял, что в Украине почти все мусорные свалки не соответствуют экологическим нормам.