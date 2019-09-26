Кабмін схвалив зміни до закону про об’єднання територіальних громад

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про зміни до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які відкривають можливість прискорити формування перспективних планів спроможних громад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити перелік умов добровільного об’єднання територіальних громад вимогою щодо здійснення цього процесу відповідно до перспективних планів формування територій громад у регіонах України.

Також передбачається спростити механізм затвердження перспективних планів формування територій громад шляхом виключення стадії їх схвалення відповідними обласними радами.

У Кабміні підкреслюють, що станом на 20 вересня 2019 року внаслідок блокування на обласному рівні процесу розробки та/або схвалення перспективних планів відсутній перспективний план формування територій громад Закарпатської області.

"Перспективними планами формування територій громад покрито менше 40% території Одеської області, Київської області - трохи більше 54%, Вінницької - 76%, Черкаської - майже 75%", - вказано у повідомленні уряду.

Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламентській партії "Слуга народу" заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.