Кабмін зобов'язується забезпечити постачання газу на Луганську ТЕС на період транспортної блокади РФ

"В цю середу прийнято відповідне протокольне рішення, передано до НКРЕКП, і вона приймає рішення про впровадження так званої допоміжної послуги. І у разі продовження з боку Російської Федерації заборони на провезення вугілля на Луганську ТЕС подаватиметься газ за відповідною ціною як допоміжна послуга", - сказав прем'єр під час години запитань уряду в парламенті в п'ятницю. - ТЕС (Луганська – прим.) працюватиме, і тепло у місті Щастя та інших населених пунктах, що перебувають у зоні її обслуговування”.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики напередодні розробило проект розпорядження про затвердження для об'єктів генерації, основним проектним видом палива яких є вугілля, економічних умов роботи на резервному паливі - газі у разі дефіциту електроенергії у певні моменти.

"Цей механізм забезпечить беззбитковість виробництва електроенергії на теплоелектростанціях та теплоелектроцентралях з основним видом палива вугіллям при використанні ними природного газу і застосовуватиметься лише у разі та на період можливої ​​відсутності вугілля у достатніх обсягах", - говориться у повідомленні міністерства у вівторок.