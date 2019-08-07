Кабмін зобов'язав Нафтогаз знизити ціну газу для населення

НАК "Нафтогаз" зобов’язаний у серпні 2019 року знизити ціну на природний газ для населення ще на 265 гривень. Відповідне доручення видав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Крім того, в уряді посилаються на відповідну постанову Кабміну № 293 від 3 квітня 2019 року. У документі вказано, що з червня "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків.

Це майданчики: Мінекономрозвитку (середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубометрів без ПДВ); Українська енергетична біржа (газ на серпень в липні продався по 4654 грн за тисячу кубометрів); "Нафтогаз" (газ для промисловості по передоплаті на серпень за 4640 грн за тис. кубометрів); за ціною ПСО, що на липень складає 7185 грн за тис. кубометрів.

"Найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз". Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тис. кубометрів, що менше на 265 гривень від липневої ціни - 4905 гривень", - додали в уряді.

Нагадаємо, "Нафтогаз" знизив ціну природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на серпень на 7,2-7,5%. Таким чином ціна газу на цей місяць становитиме 4 640 - 5 204 грн/тис. куб. м.

Додамо, що Кабмін 3 квітня 2019 року прийняв постанову № 293 і зобов’язав НАК "Нафтогаз" з червня продавати для населення газ дешевше.