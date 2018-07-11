Кабмін оновив порядок видачі посвідчень постраждалим від катастрофи на ЧАЕС

Уряд затвердив нові зразки посвідчень для постраждалих від катастрофи на ЧАЕС

Кабінет міністрів України ввів новий порядок видачі посвідчень особам, постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, та іншим категоріям громадян. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, постановою передбачено створення регіональних комісій з визначення статусу постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, що забезпечить єдиний підхід до розгляду ними документів і прийняття обґрунтованих рішень для визначення та підтвердження відповідного статусу.

Крім того, затверджено нові зразки бланків посвідчень для постраждалих 1 категорії. У цих бланках передбачено розмежування категорій "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" та "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи". Також затверджено нові зразки бланків посвідчень для осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд прийняв заходи щодо посилення соціального захисту та прав внутрішніх переселенців.