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Кабмін оновив план виконання Угоди про асоціацію з ЄС

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План реалізації Угоди оновили через поглиблення двосторонніх відносин

Кабінет міністрів України вніс зміни до плану реалізації Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.

Повідомляється, що оновлений план враховує поглиблення відносин Україна - ЄС і ряд прийнятих рішень за останні роки. План заходів спрямований на виконання цілей програми діяльності уряду, а саме досягнення відповідності України критеріям членства в Європейському союзі.

Оновлений документ актуалізує, доповнює і погоджує завдання з правом ЄС, яке динамічно розвивається. Оновлені завдання відносяться до таких сфер:

  • митна і фінансова політика, оподаткування, підприємництво, фінансові послуги та конкуренція;
  • юстиція, соціальні та гуманітарні питання;
  • транспорт;
  • енергетика та енергоефективність;
  • цифрова сфера, наука, технології та інновації;
  • природокористування та інші.

"Рішення уряду дозволяє "перепрошити" програмне забезпечення для операційної системи європейської інтеграції України. Це прискорить рух України до ЄС, паралельно зробить такий рух більш прозорим, а владу - реально підзвітною громадянам України", - зазначив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України зробив публічними дані системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Онлайн-система була розроблена кілька років тому, але залишалася закритою.

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