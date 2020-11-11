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Кабмін обіцяє підтримку бізнесу під час посиленого карантину вихідного дня

Україна, Середа 11 листопада 2020 05:21
Кабмін обіцяє підтримку бізнесу під час посиленого карантину вихідного дня
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/pg/dshmyhal)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів буде підтримувати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Зокрема передбачається низка програм підтримки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, 11 листопада на засіданні уряд будуть розглянуті зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня.

Для підтримки бізнесу Кабмін готовий відновити та розширити такі програми підтримки:

  • компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;
  • виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;
  • разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовується механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Шмигаль переконує, що уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи.

Напередодні Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні. Повний локдаун завдав би непоправної шкоди економіці.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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