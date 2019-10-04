ru
ua

Кабмін назвав суму очікуваних доходів від малої приватизації

Новини » Економіка   

У 2020 році уряд очікує дохід у розмірі 5-6 млрд гривень від малої приватизації

Уряд очікує 5-6 млрд грн доходу від малої приватизації в наступному році. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з бізнесом, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гончарука, Кабінет міністрів розраховує на прискорення процесу малої приватизації.

"Приватизація. Ми розраховуємо на те, що мала приватизація буде істотно прискорена. У наступному році ми розраховуємо отримати 5-6 мільярдів у бюджет від малої приватизації і активно працюємо над тим, щоб максимальна кількість великих об'єктів була підготовлена до приватизації", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект, який скасовує перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації.

Також РБК-Україна повідомляло, що в четвер, 3 жовтня, Кабмін і НБУ підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності. Повідомляється, що цей документ стане основою спільним зусиллям інститутів для забезпечення цінової стабільності.

НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку на третину Контактна група підписала "формулу Штайнмайєра"
Читати всі новини