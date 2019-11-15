Кабмін призначив представника у Верховній раді

Кабінет міністрів України призначив представником уряду у Верховній раді народного депутата України Олену Шуляк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як наголошується, Олена Шуляк є заступником голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Співпраця парламенту і уряду є критично важливою умовою для ефективних і якісних змін у країні. Наше завдання - пояснювати важливість та позитивні наслідки запропонованих нами змін, щоб народні депутати, маючи всю необхідну інформацію, могли донести до своїх виборців і підтримати ініціативи Кабінету міністрів під час голосування на пленарних засіданнях. Олена за час роботи у ВР вже продемонструвала відмінні результати в цьому напрямку. Переконаний, що наша співпраця буде дуже ефективною і мати конкретні результати", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від фракції "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабміну у Верховній раді. Вона також додала, що переходить на роботу в парламентський комітет з питань національної безпеки.

Нагадаємо, Олена Шуляк є одним з 15 заступників глави фракції "Слуга народу". У квітні 2015 була кандидатом на посаду глави Державної фіскальної служби України, подавала заявки в електронній формі на участь у конкурсній процедурі.