Кабмін призначив нового главу Держлісагентства

Кабінет міністрів призначив Василя Кузьовича новим головою Державного агентства лісових ресурсів України. Його заступником став Юрій Болоховець.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

На сьогоднішньому засіданні уряд розглядав низку кадрових питань, зокрема, щодо призначення нового керівника Держлісагентства.

"Кузьович Василь Степанович став головою Державного агентства лісових ресурсів. Болоховець Юрій Віталійович став заступником голови Державного агентства лісових ресурсів", - повідомив Гончаренко.

Василь Кузьович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства Бережанського агротехнічного інституту у Тернопільській області.

Нагадаємо, колишнього голову Держлісагентства Андрія Заблоцького звільнили 2 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, після масштабних повеней у західних областях в Україні вирішили провести інвентаризацію лісів, вперше з 1996 року.