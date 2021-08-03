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Кабмін визначив виконувача обов'язки прем'єра у разі відсутності Шмигаля

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку питань, що належать до компетенції віце-прем’єр-міністрів України. У разі відсутності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля його обв'язки буде виконувати перший віце-прем'єр-міністр Олексій Любченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 28 липня 2021 р. № 790, розміщену на сайті уряду.

Раніше у разі відсутності прем'єра його обов'язки виконував віце-прем'єр Олексій Рєзніков.

Це було пов'язане з тим, що в уряді не було першого віце-прем'єра.

Водночас 20 травня Верховна рада призначила Олексій Любченка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку економіки. До цього він був головою Державної податкової служби.

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Кабінет Міністрів України