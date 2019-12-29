ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я

Новини » Політика     29.12.2019 - 18:59
Кабмін призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Ірину Шевченко призначили заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецького

Кабінет міністрів України призначив Ірину Шевченко заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №1378-р уряду від 27 грудня.

Згідно з указом на цю посаду призначили Ірину Шевченко, яка працювала в громадській організації CEDOS ("Центр дослідження суспільства").
ЗМІ пишуть, вона є дружиною заступника міністра освіти Єгора Стадного.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив операційного директора Into-Sana Дмитра Луфера заступником міністра охорони здоров'я. За даними "Думській", одеська медкомпанія "Інто-Сана" формально належить американській компанії, але залишається у власності родини екс-депутата Юрія Крука, яка брала участь у виборчій кампанії Володимира Зеленського.

Як відомо, постановою від 18 грудня 2019 року уряд збільшив до 6 кількість заступників міністра охорони здоров'я.

20 листопада заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук звільнений з посади. Загрійчук сам подав заяву про звільнення.

Кабмін затвердив порядок оформлення довідки, що підтверджує политпреследование громадян РФ Кабмін призначив нового заступника керівниці МОЗ
Новини України Кабінет Міністрів України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся