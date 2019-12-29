Кабмін призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я

Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Ірину Шевченко призначили заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецького

Кабінет міністрів України призначив Ірину Шевченко заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №1378-р уряду від 27 грудня.

Згідно з указом на цю посаду призначили Ірину Шевченко, яка працювала в громадській організації CEDOS ("Центр дослідження суспільства").

ЗМІ пишуть, вона є дружиною заступника міністра освіти Єгора Стадного.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив операційного директора Into-Sana Дмитра Луфера заступником міністра охорони здоров'я. За даними "Думській", одеська медкомпанія "Інто-Сана" формально належить американській компанії, але залишається у власності родини екс-депутата Юрія Крука, яка брала участь у виборчій кампанії Володимира Зеленського.

Як відомо, постановою від 18 грудня 2019 року уряд збільшив до 6 кількість заступників міністра охорони здоров'я.

20 листопада заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук звільнений з посади. Загрійчук сам подав заяву про звільнення.