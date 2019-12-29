Кабмін призначив ще одного заступника міністра охорони здоров'я

Ірину Шевченко призначили заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецького
Кабінет міністрів України призначив Ірину Шевченко заступником міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №1378-р уряду від 27 грудня.
Згідно з указом на цю посаду призначили Ірину Шевченко, яка працювала в громадській організації CEDOS ("Центр дослідження суспільства").
ЗМІ пишуть, вона є дружиною заступника міністра освіти Єгора Стадного.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив операційного директора Into-Sana Дмитра Луфера заступником міністра охорони здоров'я. За даними "Думській", одеська медкомпанія "Інто-Сана" формально належить американській компанії, але залишається у власності родини екс-депутата Юрія Крука, яка брала участь у виборчій кампанії Володимира Зеленського.
Як відомо, постановою від 18 грудня 2019 року уряд збільшив до 6 кількість заступників міністра охорони здоров'я.
20 листопада заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук звільнений з посади. Загрійчук сам подав заяву про звільнення.