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Главная » Бизнес » Экономика

Кабмин направил 60 млрд гривен на выплаты военным и закупку оружия

22:38 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Иван Носальский
Кабмин направил 60 млрд гривен на выплаты военным и закупку оружия Иллюстративное фото: Кабмин направил Силам обороны 60 млрд гривен (Getty Images)
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Кабинет министров дополнительно направил 60 млрд гривен на нужды Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого в Telegram.

По словам главы правительства, деньги распределили следующим образом:

  • 43,5 млрд гривен направили на выплаты военным и поддержку их семей;
  • 16,6 млрд гривен направили на закупку боеприпасов, дронов, средств РЭБ и связи, а также на ремонт и модернизацию техники.

"Обеспечиваем своевременные выплаты и стабильное финансирование подразделений, выполняющих боевые задания", - подчеркнул он.

Выплаты военным

Напомним, ранее правительство выделило 50,1 млрд гривен из резерва бюджета, предусмотренного для сектора безопасности и обороны, на денежное довольствие военнослужащих и другие социальные выплаты военным и их семьям в октябре.

В Министерстве обороны Украины отметили, что это решение должно обеспечить своевременные выплаты в полном объеме. При этом дополнительные средства в бюджет привлекать не будут - правительство перераспределило уже предусмотренный ресурс.

Также ранее в Минобороны объясняли, кто из украинских военных может получить "тыловую надбавку" в размере 10 тысяч гривен.

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