Уряд направить до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю у справі Супрун

Суддею, який відсторонив Супрун, займуться у Вищій раді правосуддя

Кабинет министров решил обратиться в Высший совет правосудия с жалобой на дисциплинарный проступок судьи окружного административного суда г. Киева Сергея Каракашьяна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокольное поручение, принятое 13 февраля.

Согласно документу, речь идет о решении судьи Каракашьяна по делу №640/463/19 по иску народного депутата из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к исполняющему обязанности министра охраны здоровья Уляны Супрун об установлении отсутствия компетенции (полномочий).

Кабмин поручил подписать соответствующую жалобу министру Кабинета министров Александру Саенко.

Как сообщало РБК-Украина, Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра охраны здоровья. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Напомним, Окружной административный суд Киева во вторник, 12 февраля, не вынес решение по ходатайству Министерства юстиции относительно Уляны Супрун.