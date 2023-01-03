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Кабмин направит 17 млрд гривен банков РФ на восстановление поврежденного жилья

Фото: Кабмин направит 17 млрд гривен на восстановление поврежденного жилья (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров выделил 17 млрд гривен, которые были конфискованы у российских банков, на восстановление разрушенного боевыми действиями жилья украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Также уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков — на спецсчете уже есть для этого 17 млрд грн. Первый приоритет – разрушенное жилье людей", - заявил премьер-министр Украины.

Ранее сообщалось, что Германия может передать Украине миллиарды евро из замороженных российских активов, чтобы помочь в восстановлении, когда юридические проблемы будут решены.

Также ранее мы писали, что Европейский союз может разморозить 300 млрд евро резервов Центрального банка Российской Федерации, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

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Премьер-министрДенис ШмыгальКабинет Министров Украины