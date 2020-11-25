Кабмін направив 60 млн гривень на кисень для медзакладів Чернігівської області

Кабінет міністрів направив 60 млн гривень на забезпечення киснем медичних закладів Чернігівської області. Відповідне рішення він ухвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підсилювати медичну систему. Сьогодні уряд ухвалив рішення про перерозподіл субвенції для того, щоб у Чернігівській області покращити забезпечення киснем медичних закладів. Це додаткові 60 млн гривень", - сказав глава Кабміну.

За його словами, загалом для усіх регіонів уже виділено 1,5 млрд гривень на забезпечення киснем.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у Києві, Харківській та Черкаській областях недостатня кількість ліжок з киснем. У цілому в Україні 12 168 таких ліжок.

За його словами, зараз в Україні введено 53 445 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. З них заповнені 27 792 (близько 52%). При цьому доступ до кисню і кисневого концентрату мають 25 996 ліжок.

Як писало РБК-Україна, за словами глави держави Володимира Зеленського, Україна може оперативно збільшити кількість лікарняних місць для пацієнтів з COVID-19 до 91 тисячі. Крім того, у країні продовжують збільшувати кількість лікарняних ліжок, підключених до кисню.