ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів направив понад 180 млн гривень на виплати чорнобильцям. Уряд 14 грудня схвалив розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2020 рік".

Популярні новини

Про це повідомляє урядовий портал.

"Розпорядженням передбачено збільшення обсягу видатків у сумі 180,2 млн грн. Збільшення забезпечить виплату щомісячної грошової компенсації", - сказано у повідомленні.

Кошти направлять на:

  • компенсації вартості продуктів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій І та ІІ,
  • компенсацій батькам потерпілих дітей за період відсутності харчування у закладах освіти,
  • компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю,
  • допомоги на оздоровлення та в разі звільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Підкреслюється, що найближчим часом кошти спрямують у регіони для подальшого цільового використання.

Нагадаємо, КМУ продовжив термін проведення заміни посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Старі посвідчення будуть діяти до кінця 2021 року.

Як писало РБК-Україна, у червні в Україні спростили державну реєстрацію для чорнобильців. Верховна рада схвалила відповідний закон.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЧорнобильвыплаты