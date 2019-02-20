Кабмін направив 17,5 млн гривень сім'ям загиблих і постраждалих в АТО

Мова йде, зокрема, про одноразову допомогу сім'ям десяти загиблих в АТО

Кабинет министров Украины выделил 17,5 млн гривен в качестве единоразовой помощи членам семей 10 погибших и 13 пострадавшим в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе военным. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Согласно принятому распоряжению, членам семьи погибшего в АТО выплатят 750 прожиточных минимумов (для трудоспособных лиц на дату гибели), а тем, кто получил инвалидность, - от 250 до 400 прожиточных минимумов в зависимости от группы.

По расчетам Минсоцполитики, из этой суммы 12 млн гривен выплатят семьям погибших военных. Остальные средства - почти 5,5 млн гривен, направят тем, кто получил инвалидность:

9 военным со II группой - 3,7 млн гривен;

4 военным с III группой - 1,7 млн гривен.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что семьям героев Революции достоинства выделят 25 млн гривен на жилье.

"В этом году мы выделяем 25 млн гривен на квартиры для семей погибших героев. Семьи смогут самостоятельно выбрать себе жилье. Мы в постоянном диалоге с людьми, а не от даты к дате", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.