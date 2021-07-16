Кабмін має намір перенести два робочі дні у 2022 році

Кабінет міністрів підготував проект розпорядження "Про перенесення робочих днів у 2022 році". На 8 березня та День Конституції буде по чотири вихідні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Документом пропонується для святкування у 2022 році 8 березня - Міжнародного жіночого дня та 28 червня - Дня Конституції України рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій яким установлено п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, перенести у 2022 році робочі дні:
Таким чином по чотири вихідні поспіль буде з 5 по 8 березня, та з 25 до 28 червня.
Згідно з документом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначає Національний банк України.
Зазначимо, Кабінет міністрів переніс у 2021 році три робочих дні. Для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні перенесені з: п'ятниці 8 січня на суботу 16 січня; понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня; п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня. По чотири вихідних дні буде на Різдво, на День незалежності і на Покрову.