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Кабмін сподівається домовитися з МВФ про транш до червня: Шмигаль назвав 5 умов фонду

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України розраховує отримати угоду про перший перегляд програми з МВФ на рівні персоналу до червня. Для цього треба виконати п'ять умов фонду.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції, яка транслювалася на каналі Youtube.

Як нагадав прем'єр, місія МВФ завершила роботу в Україні.

"Залишилося п'ять ключових пунктів", - сказав він.

За його словами, перший пункт - це обмеження ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр, яке буде скасовано з 31 березня.

Друге питання - це узгодження макропоказників 2022-2023 років. "Це дуже технічна фінансова дискусія", - сказав він.

"І три ключових питання - це судова реформа, закон про Вищу раду правосуддя, це закон про посилення кримінальної відповідальності за назаповнення декларацій і це закон про НАБУ, про призначення керівника і про його легітимізації у відповідність із законом України", - повідомив прем'єр.

"Ми з МВФ маємо оптимістичний погляд у майбутнє", - сказав він і додав, що до кінця березня узгодять питання про ціну на газ.

За його словами, до червня планується підписання staff level agreement, щоб потім транш кредиту схвалила Рада директорів МВФ.

"У червні треба почати роботу з макрофину з Європою, це пов'язані речі, щоб до вересня отримати макрофин", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.

Відзначимо, Меморандум між урядом України та МВФ було підписано в 2020 році. Його текст був оприлюднений у червні. Тоді ж Україна отримала від МВФ перший транш кредиту на 2,2 млрд доларів в рамках 18-ти місячної програми Stand-By на 5 млрд доларів. Після цього МВФ не виділяв траншей.

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