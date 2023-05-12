Кабмин предоставил полицейским новые полномочия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, теперь полицейские смогут проводить во взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией, пограничниками, СБУ и специальной службой транспорта борьбу с диверсантами и незаконными военизированными формированиями.

При этом Нацполиция получила возможность помогать Госпогранслужбе обнаруживать каналы незаконного пересечения границы, перемещение оружия и боеприпасов.

Мельничук отметил, что полицейские также смогут контролировать поступления в госбюджет платежей в рамках админштрафов и других санкций, а также обеспечивать и осуществлять меры правового режима военного положения.