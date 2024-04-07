Кабмин должен остановить процесс усиления долгового кризиса в зеленой энергетике, - юрист

Кабинет министров должен отменить инициативу по финансированию отрасли зеленой энергетики из-за отдельного спецсчета вместо существующего механизма поддержки через компанию "Укрэнерго", поскольку это приведет к критическому накоплению задолженностей в отрасли и коллапсу работы зеленых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партнера Юридической компании ALTELAW Ольгу Савченко.

"Несколько месяцев идет речь о том, чтобы из тарифа на передачу Укрэнерго выделить стоимость услуги, которую платит Укрэнерго за увеличение производства электрической энергии из альтернативных источников, и возложить оплату этой услуги на потребителя, то есть на бизнес в основном", - заявила Савченко.

По ее словам, соответствующая инициатива сначала обсуждалась в рамках отдельных рабочих групп, а затем, несмотря на негативный отклик на эту идею со стороны участников рынка ВИЭ, это вылилось в составляющую плана Украины Ukraine Facility, утвержденного правительством.

"Сам факт и именно такие шаги, демонстрирующие отсутствие диалога, это, конечно, такие отрицательные сигналы", - отметила эксперт.

Она отметила, что такого рода инициативами правительство нарушает договоренности с инвесторами в энергетику, которые были закреплены меморандумом в 2020 году и предусматривают гарантии государства относительно неизменности законодательного и регуляторного поля до 2030 года.

Савченко подчеркнула, что государство не дает объяснений и не планирует предоставлять какие-либо гарантии инвесторам по поводу того, что уплата средств на развитие ВИЭ не приведет к ухудшению существующего кризиса с расчетами.

По ее словам, существует большой риск, что промышленные потребители будут игнорировать требование платить средства на спецсчет по развитию ВИЭ, чтобы уменьшить, а не увеличить свои производственные издержки, тем более в условиях войны.

"Конечно, отдельная строка по оплате ВИЭ будет вызвать только негатив. Если будут еще и судебные иски, то это полностью обрушит отрасль. И ситуация станет еще более критической, чем сейчас", - подчеркнула Савченко.

Она пояснила, что текущая модель финансирования отрасли ВИЭ не работает полноценно исключительно потому, что в целом на энергорынке есть многомиллиардные круговые задолженности, которые нужно решать.

Напомним, по словам директора Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасии Верещинской, предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта в случае остановки поддержки отрасли.