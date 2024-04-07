Кабмін має зупинити процес посилення боргової кризи в зеленій енергетиці, - юрист

Кабінет міністрів має скасувати ініціативу щодо фінансування галузі зеленої енергетики через окремий спецрахунок замість існуючого механізму підтримки через компанію "Укренерго", оскільки це призведе до критичного накопичення заборгованостей в галузі та колапсу роботи зелених електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партнера Юридичної компанії ALTELAW Ольгу Савченко.

"Декілька місяців ведеться мова про те, аби із тарифу на передачу Укренерго виокремити вартість послуги, яку сплачує Укренерго за збільшення виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, і покласти оплату цієї послуги на споживача, тобто на бізнес в основному", - заявила Савченко.

За її словами, відповідна ініціатива спочатку обговорювалася в рамках окремих робочих груп, а потім, попри негативний відгук до цієї ідеї з боку учасників ринку ВДЕ, це вилилось в складову плану України Ukraine Facility, який затвердив уряд.

"Сам факт і саме такі кроки, які демонструють відсутність діалогу, це, звичайно, такі негативні сигнали", - зазначила експерт.

Вона зазначила, що такого роду ініціативами уряд порушує домовленості з інвесторами в енергетику, які були закріплені меморандумом у 2020 році і які передбачають гарантії держави, щодо незмінності законодавчого і регуляторного поля до 2030 року.

Савченко підкреслила, що держава не надає пояснень і не планує надавати якісь гарантії інвесторам щодо того, що сплата коштів на розвиток ВДЕ не призведе до погіршення існуючої кризи з розрахунками.

За її словами, існує великий ризик, що промислові споживачі будуть ігнорувати вимогу платити кошти на спецрахунок щодо розвитку ВДЕ, щоб зменшити, а не збільшити свої виробничі витрати, тим паче в умовах війни.

"Звичайно, окремий рядок з оплати ВДЕ, буде викликати тільки негатив. Якщо будуть ще й судові позови, то це повністю обрушить галузь. І ситуація стане ще більш критичною, ніж зараз", - підкреслила Савченко.

Вона пояснила, що поточна модель фінансування галузі ВДЕ не працює повноцінно виключно тому, що загалом в енергоринку є багатомільярдні кругові заборгованості, які треба вирішувати.

Нагадаємо, за словами директора Європейсько-Українського енергетичного агентства Анастасії Верещинської, підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі.