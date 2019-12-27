Уряд змінив процедуру монетизації пільг на комунальні послуги

Кабінет міністрів України вніс зміни до процедури переходу на грошову форму виплати пільг на житлово-комунальні послуги. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Гончарук, який присутній на закритому засіданні уряду, з 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

"Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів", - сказав він.

Згідно з проектом постанови, який є у розпорядженні РБК-Україна, "у разі подання заяви після 15 жовтня (15 травня) протягом опалювального (неопалювального) сезону пільга надається у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок пільговика в уповноваженому банку з місяця, що настає за місяцем подання заяви".

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена нова система монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі. Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу - без урахування пільг.

За даними Мінсоцполітики, середній розмір пільг на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2019 року в Україні складав трохи менше 800 гривень. Середній розмір субсидій у листопаді становить 1200 грн. Таким чином, у переважній кількості випадків отримувати субсидії більш вигідно, ніж пільги.