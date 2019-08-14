Кабмін змінив статут ПриваБанку після зауважень НБУ

Кабінет міністрів ухвалив статут державного "ПриватБанку" і положення про наглядову раду банку. Відповідне рішення було прийняте у ході засідання уряду 14 серпня, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішенням уряду внесені зміни до постанови уряду від 5 червня 2019 року № 594, якою були затверджені статут та положення про наглядову раду "ПриватБанку".

Згідно з документами, які є в розпорядженні РБК-Україна, у новій редакції статуту враховані зауваження Національного банку України, який відмовився погоджувати статут "ПриватБанку".

"Під час розгляду вищевказаного пакета документів було встановлено, що окремі положення нової редакції статуту банку не відповідають вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 7 закону про банки, якою врегульовані особливості функціонування державних банків", - йдеться в листі НБУ від 30 липня.

НБУ звертав увагу на відступлення від принципу рівності прав та обов`язків незалежних членів і представників держави у наглядовій раді банку; на збільшення підстав для тимчасового відсторонення членів наглядової ради; на процедурні аспекти прийняття наглядовою радою банку рішень шляхом заочного голосування.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн.

Відзначимо, Кабінет міністрів своєю постановою від 5 червня 2019 року № 594 затвердив статут та положення про наглядову раду "ПриватБанку". Головною новацією документу була норма, згідно з якою функції з управління корпоративними правами держави в банку здійснює Кабінет міністрів України. Згідно з документом, Кабінет міністрів також виконує також функції вищого органу банку.