Кабмін змінив умови ПСО на ринку електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни в норми спеціальних ов'язкі (ПСО) на новому ринку електроенергії, який має запрацювати з 1 липня. Про це на засіданні уряду повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус.

Інформацію про те, що постанову Кабміну прийнято, Герус підтвердив РБК-Україна.

На засіданні уряду Герус зазначив, що згідно нової редакції 90% електроенергії "Енергоатому" буде продаватися за фіксованою ціною гарантованому покупцю.

У той же час він піддав критиці рішення уряду. "У нас є дві найбільші компанії (очевидно, маються на увазі ДТЕК та Енергоатом, - ред.), в умовах відсутності імпорту вони хоч якусь конкуренцію забезпечували б. Але якщо на одну з них накладаються обов’язки 90% продавати за фіксованою ціною, то по суті це лібералізований ринок для іншої компанії, у якої немає конкуренції", - сказав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Кабміні готують зміни до норми ПСО. Пропонувалося підвищити норму продажу за ПСО для "Енергоатому" з 60% до 90%, а для "Укренерго" скасувати зовсім.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав спеціальні обов’язки (ПСО) з постачання електроенергії населенню з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" і "Укренерго".Згідно з постановою, "Енергоатом" буде продавати на електронних аукціонах для цілей виконання ПСО не більш 60% своєї електроенергії, а "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.