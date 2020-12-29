Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу через карантин

Кабінет міністрів змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". Рішення було ухвалене 28 грудня та пов’язане з посиленням карантину.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Прийняте рішення запроваджує наступні зміни програми:

програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва - річний дохід до 20 млн євро;

лібералізуються умови кредитів: строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12-ти місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);

пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці - зменшення до 50%, чисельності персоналу - до 50% (станом на 1 березня);

для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31 березня 2021 року.

врегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з державною підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва за рахунок місцевих ресурсів.

За даними Мінфіну, станом на 28 грудня 2020 року кількість заявок на участь у Програмі вже склала 58374 шт. на загальну суму 69 млрд грн. Всього за весь період дії Програми підписано 7158 кредитних договорів на загальну суму 16,5 млрд гривень. Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 23 банками.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін створив ПАТ "Українська фінансова житлова компанія". Компанія розроблятиме фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків за державного посередництва.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.