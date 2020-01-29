Кабмін змінив процедуру надання субвенції на розвиток ОТГ

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на урядовий портал.

Документ було розроблено Міністерством розвитку громад та територій України.

"Зміни стосуються напрямку "здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту", що дозволить ОТГ подавати на погодження проекти за цим напрямком виключно у разі утворення економії бюджетних коштів за підсумками проведення процедур закупівель та/або фактично виконаних робіт", - вказано у повідомленні.

Очікується, що це сприятиме ефективному використанню коштів субвенції, наданої з державного місцевим бюджетам на формування відповідної інфраструктури комунальної власності сільських, селищних, міських рад ОТГ.

Таким чином, громади будуть спрямовувати кошти субвенції на стратегічно важливі проекти, які посилять спроможність громад, а дрібні (невеликі) закупівлі для покращення основних фондів комунальної власності будуть здійснювати за рахунок залишкових коштів від економії попередніх напрямків.

Нагадаємо, у 2018 році Кабмін підтримав новий порядок розподілу субвенцій для ОТГ.

Як писало РБК-Україна, уряд вніс до ВР законопроект №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Зараз текст документа відсутній на сайті парламенту. Документ був зареєстрований у Раді 24 січня.