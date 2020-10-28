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Уряд змінив порядок розрахунку тарифів на теплову енергію

Київ, Середа 28 жовтня 2020 14:35
Уряд змінив порядок розрахунку тарифів на теплову енергію
Фото: лічільник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Порядок змінили після початку опалювального сезону

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання. Постанова встановлює механізм врахування двоставкових тарифів.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, однією з величин, яка використовується в формулі для розрахунку середньозваженого тарифу, є діючий тариф на теплову енергію, встановлений суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Підприємства теплоенергетики мають право формувати одноставкові або двоставкові тарифи на теплову енергію. Двоставкові тарифи на теплову енергію складаються з умовно-змінної частини та умовно-постійної частини.

Однак у Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію відсутній механізм врахування двоставкових тарифів під час розрахунку середньозважених тарифів.

Проект акта передбачає правове врегулювання цього питання, надає правило врахування двоставкових тарифів під час здійснення розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постанова розділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

Як повідомляло РБК-Україна, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у листопаді 2020 року на рівні 6,33 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з жовтнем ціна газу зросла на 34,7%.

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